Protest voor meer huizen in Rotterdam

In Rotterdam protesteren mensen tegen het tekort aan huizen. Volgens journalisten die erbij zijn, doen meer dan 2000 mensen mee aan het protest. De organisatie van het protest denkt dat er nog meer mensen komen.

De actievoerders zijn boos dat huizen de afgelopen jaren erg duur zijn geworden. Veel mensen kunnen geen koophuis meer betalen. Daarom moeten ze ergens blijven wonen waar ze te weinig ruimte hebben of waar het slecht onderhouden is.

Huizen gesloopt

In Rotterdam is een tijdje geleden een buurt gesloopt omdat de huizen daar erg oud waren. Daar zijn wel nieuwe huizen voor teruggekomen, maar die zijn te duur voor de oude buurtbewoners. Zij moesten dus verplicht verhuizen. Ook daar zijn veel mensen boos over.

Eerder was er een groot woon-protest in Amsterdam. Daar maakten we toen deze video over: