Nieuwswekker: Rechtszaak Peter R. de Vries + Graffiti opsporen

Goedemorgen! Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe week. Misschien heb je deze week herfstvakantie en lig je nog lekker in bed. Of heb je pech en moet je juist weer naar school vandaag? In deze nieuwswekker lees je wat er vannacht is gebeurd en wat er vandaag in het nieuws is.

Het weer

Laat je winterjas maar in de kast, want het wordt behoorlijk zonnig vandaag. Voor de tijd van het jaar is het zelfs vrij warm. In het midden van Nederland wordt het ongeveer 15 graden. In het zuiden kan het zelfs 18 graden worden.