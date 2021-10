Echte Harry Potter verkoopt Harry Potter-boek voor 30.000 euro

Die vond het grappig dat er een boek was met dezelfde naam als zijn zoon. Hij kocht een van de eerste edities van Harry Potter en de Steen der Wijzen.

In Engeland heeft Harry Potter één van de eerste Harry Potter-boeken verkocht voor meer dan 30.000 euro. Huh? Ja echt! De man heet Harry Potter, en kreeg meer dan 20 jaar geleden een van de eerste Harry Potter-boeken van zijn vader.

Die eerste editie is best zeldzaam. Er zijn er maar 500 van gemaakt. Wie het boek heeft gekocht, is niet bekendgemaakt.

Harry Potter had geen problemen met zijn beroemde naam, maar soms geloofden mensen bijna niet dat hij echt zo heette. Hoe zou jij het vinden om zo'n bijzondere naam te hebben?