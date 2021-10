Rechtszaak over moord op Peter R. de Vries begint

In Amsterdam begint de eerste rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries. De twee mannen die verdacht worden van de moord op de misdaadverslaggever zijn aangekomen bij de rechtszaal.

Tijdens deze rechtszaak bepaalt de rechter hoe de volgende rechtszaken gaan. Het gaat dus nog niet over de bewijzen of de straf. De familie van Peter R. de Vries is ook in de rechtsbank. Of een van hen iets gaat zeggen, is nog niet bekend.

Publiek

Veel mensen waren geschokt toen Peter R. de Vries in juli werd vermoord. Waarschijnlijk komen daarom veel mensen kijken bij de rechtbank.