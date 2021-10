Spectaculaire waterhoos langs de kust van Cuba

In Cuba trok een gigantische waterhoos langs de kust. Het ziet er heftig uit, maar er is gelukkig geen schade. Ook raakte niemand gewond.

Wat is een waterhoos?

Een waterhoos is een soort slurf van water en lucht onderaan een wolk. Het ontstaat doordat de lucht snel ronddraait. Daardoor wordt het water van de zee omhoog gezogen.

Een waterhoos is op zich niet gevaarlijk. Maar je kan beter wel uit het water gaan als je er eentje ziet, omdat het lastig in te schatten is met hoeveel kracht het water omhoog wordt gezogen.