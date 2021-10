Deze vrouw heeft hetzelfde kapsel als Rapunzel

Angelika uit Rusland ziet eruit alsof ze uit een sprookje is weggelopen. Haar haren komen helemaal tot aan de grond. Daardoor lijkt ze wel een beetje op Rapunzel.

Angelika is 28 jaar. Sinds haar 5de verjaardag is ze niet meer naar de kapper geweest. Al die tijd heeft ze haar haren laten groeien en werden haar lokken steeds langer. Ook nu is ze niet van plan er de schaar in te zetten.

Wassen

Volgens Angelika hoeft ze niets bijzonders te doen voor haar kapsel. Ze wast haar haren twee keer per week en laat het dan gewoon opdrogen. Daarna kamt ze voorzichtig de klitten eruit.

Angelika krijgt veel complimentjes over haar kapsel. Ze heeft op TikTok meer dan 770.000 volgers.