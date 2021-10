Burgemeester vindt vervoer zware criminelen veel te gevaarlijk

Er gelden natuurlijk strenge regels. De cellen worden iedere dag gecontroleerd. Buiten hun cel moeten de gevangenen altijd handboeien om. Ook lopen ze in een soort kooi.

In de EBI is plek voor 18 zware criminelen. Op dit moment zitten daar ook bekende criminelen vast, zoals Willem Holleeder en Ridouan Taghi.

De gevangenis in Vught bestaat uit een gewone gevangenis en een extreem beveiligd deel, de EBI. Dit staat voor e xtra b eveiligde i nrichting. Nog nooit is iemand hieruit ontsnapt.

De burgemeester is daar dus klaar mee. Volgens hem zijn de auto's levensgevaarlijk, ook voor kinderen.

Bij het vervoer van en naar de gevangenis komt heel veel kijken. In een stoet van beveiligde auto's rijden ze door Vught, meestal richting een rechtbank. Dat gebeurt zo'n 300 keer per jaar.

Daarom wil de burgemeester dat er een rechtbank bij de gevangenis wordt gebouwd. Gevangenen hoeven dan niet meer te worden verplaatst.

Kinderen uit de buurt

Milou besloot zelf een kijkje te nemen in Vught. Ze vroeg aan kinderen die in de buurt wonen, wat ze van het plan vinden. Je ziet het in de video bovenaan.