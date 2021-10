Nieuwswekker: Strengere regels rond stadions + Wombats in Nederland

Goedemorgen! Pak je ontbijt erbij en ga lekker zitten. Hier lees je welk nieuws je vannacht gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer De dag begint grijs en met buien, maar het is niet koud. 's Middags breekt de zon door. Het wordt ongeveer 17 en 20 graden.

NOS/Weerplaza

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - De KNVB gaat nadenken over strengere regels in en rond stadions, omdat een aantal supporters zich de laatste tijd niet netjes gedragen.

Spelers zijn bekogeld met plastic bekers bier en met spreekkoren zijn personen en bevolkingsgroepen beledigd. Buiten het stadion vonden bij enkele duels gewelddadigheden plaats. de KNVB

Dat er veel geweld is, ziet ook de politie. Afgelopen zondag werden na de wedstrijd NEC-Vitesse 23 mensen opgepakt. Zij waren aan het rellen en gebruikten extreem veel geweld, zegt de politie. - De actrice die Sien speelde in Sesamstraat, is overleden. Ze is 74 jaar geworden. Maar liefst 36 jaar lang speelde ze in Sesamstraat de moeder van Purk, Ieniemienie, Pino en Tommie. Ook had ze een winkel waar de andere bewoners van Sesamstraat hun boodschappen deden.

ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Ajax speelt in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Beide ploegen hebben al twee keer gewonnen en moeten nu tegen elkaar. Voor Ajax is dit waarschijnlijk de moeilijkste tegenstander van de poule. Dortmund-speler Erling Haaland is een van de beste aanvallers ter wereld. - Op filmfestival Cinekid is een speciale workshop 'Film je huisdier'. De bedenkers van de workshop geven tips hoe je het beste een viral kattenfilmpje kan maken. Vanavond zie je alle tips in het Jeugdjournaal. Wat vind jij van kattenfilmpjes? We hebben er een stelling over:

Kattenfilmpjes zijn de leukste dierenfilmpjes. Eens Oneens Verstuur Eens 36.6% Oneens 63.4% Favoriet maken Reageer op de stelling: Kattenfilmpjes zijn de leukste dierenfilmpjes.

- In BestZOO, een dierentuin in Best, zijn wombats te zien. Het is volgens de dierentuin de eerste keer dat de Australische buideldieren naar Nederland zijn gebracht. Volgens de verzorger hebben de pluizige dieren het hier prima naar hun zin.

Wombat in BestZOO BestZOO

En dan nog even dit: In Spanje is een speciaal museum geopend waar alles draait om je tranen. Het museum wil laten zien dat het goed is om af en toe verdrietig te zijn en dat je dan best mag huilen.