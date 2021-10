Actrice overleden die Sien speelde in Sesamstraat

Sien Diels, de actrice die 'Sien' speelde in Sesamstraat, is overleden. Ze is 74 jaar geworden. Heel veel kinderen hebben haar in de beroemde tv-serie gezien. Ze speelde er wel 36 jaar lang in!

Hier kun je een filmpje kijken van een hele tijd geleden. Misschien hebben jouw ouders deze wel gezien toen ze klein waren: