Gemeente vernietigt tuin van basisschool (en zegt sorry)

De gemeente Nijmegen heeft sorry gezegd tegen een basisschool in hun stad. Een maai-bedrijf heeft vorige week namelijk het 'minibos' bij de school met de grond gelijkgemaakt. En dat was absoluut niet de bedoeling.

Tiny forest

Het bos was een tiny forest, een klein bos dus. Daar in stonden allerlei soorten planten en bomen waar leerlingen van de school voor zorgden. Twee jaar geleden was het bos aangelegd en dat kostte 22.000 euro.

Maar vorige week was het hele bos ineens weg. Iemand van het maai-bedrijf dacht dat hij het terrein moest maaien.