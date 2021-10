Nieuwswekker: Zorgen over asielzoekerscentrum + Ajax wint

Goedemorgen! Het is best warm voor de tijd van het jaar, maar je kunt ook regen, onweer en windstoten verwachten.

- Ajax heeft dik gewonnen van Borussia Dortmund. In een kolkend stadion vol fans werd het 4-0. De 1-0 viel door een eigen doelpunt. Sébastian Haller, Antony en Daley Blind maakten de andere 3 goals. Door deze overwinning staat Ajax er goed voor in de Champions League.

- De burgemeester van Ter Apel maakt zich zorgen over het asielzoekerscentrum in zijn plaats. Het is daar erg druk. Er is officieel plek voor 275 mensen, maar volgens de burgemeester wilden er afgelopen nacht zo'n 750 mensen slapen. Die mensen zijn vluchtelingen uit landen waar het niet veilig is. De burgemeester vindt dat er een oplossing moet komen. Eerder deze week spraken we met kinderen die in Ter Apel wonen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Er is vandaag nieuws over onszelf. Er komt namelijk een officiële NOS Jeugdjournaal-munt. Hij is 5 euro waard en je kunt er echt mee betalen. Vanmiddag wordt de eerste munt geslagen door Joris en Evita.

- In Friesland is een kampioenschap hobby horse. Dat is paardrijden op een stokpaard. Ziet er misschien grappig uit, maar de deelnemers nemen het serieus. In veel Scandinavische landen is het hartstikke populair.