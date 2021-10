Ajax wint overtuigend van Borussia Dortmund met 4-0

Daardoor staat Ajax er goed voor in de Champions League. De mannen staan op de eerste plek, met de nummers 2 en 3 op behoorlijke achterstand. De trainer van Ajax is dan ook erg tevreden.

De wedstrijd begon onrustig, door fans die vuurwerk af staken. Ajax kreeg een hoop kansen, maar het eerste doelpunt kwam door een eigen goal. Een vrije trap van Tadic landde op het hoofd van Marco Reus van Dortmund die de bal per ongeluk in eigen doel tikte.

Daarna bleef Ajax druk zetten en in de 25ste minuut wist Daley Blind te scoren. In de tweede helft werd pas echt duidelijk dat Ajax de betere ploeg was. Antony en Sébastian Haller maakten de 3-0 en 4-0.

Over twee weken is de uitwedstrijd en spelen de clubs nog een keer tegen elkaar.