Te druk in noodopvang voor vluchtelingen in Ter Apel

Het is te druk in de noodopvang voor vluchtelingen in Ter Apel. Op die plek kunnen 275 vluchtelingen terecht, maar vannacht sliepen er 750 mensen. Volgens de burgemeester van Ter Apel moet er snel een oplossing komen. Omdat het zo druk is, moeten mensen dicht op elkaar slapen. Daardoor hebben ze weinig privacy. Soms zijn er niet genoeg bedden voor iedereen en moeten mensen op stoelen slapen.

Waarom is het daar zo druk? Als vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten ze eerst naar een aanmeldplek, bijvoorbeeld in Ter Apel, in Groningen. Daar kunnen ze bijkomen en moeten ze papieren invullen. Daarna kunnen ze naar een ander asielzoekerscentrum in Nederland. Maar dat is nu een probleem: al die opvangplekken zitten vol. En dus moet iedereen veel langer dan normaal op de aanmeldplek wachten. Daarom is het op de aanmeldplekken inmiddels ook te druk.

De regering in Den Haag moet iets doen en andere dorpen en steden moeten helpen, zegt de burgemeester van Ter Apel. Burgemeesters zeggen dat ze samen gaan kijken of ze asielzoekers op andere plekken kunnen laten slapen. Vorige week gingen we langs bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Kinderen vertellen hoe het is om daar tijdelijk te wonen.