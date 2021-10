We krijgen een eigen NOS Jeugdjournaal-munt

We hebben een nieuwtje over onszelf. We krijgen onze eigen NOS Jeugdjournaal-munt.

De Jeugdjournaal-munt is 5 euro waard en je kunt er gewoon mee betalen. Veel zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Meestal gaan dit soort munten vooral naar verzamelaars. Er worden er 50.000 van gemaakt.

De eerste munt wordt vanmiddag in museum Beeld en Geluid geslagen door Joris en Evita.