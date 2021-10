Ariana wacht al een tijd op een donornier

Free as a Bird oftewel; 'zo vrij als een vogel', zo heet de film over het leven van Ariana van 13. Ze heeft een nierziekte en wacht op een donornier. De documentaire is deze week in première gegaan op het Cinekid filmfestival.

Ariana is door haar ziekte vaker moe dan andere kinderen. Dat is vervelend, want ze houdt heel erg van dansen en spelen met haar hondje Mickey. Dat zie je dus ook in de documentaire.