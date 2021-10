Kampioenschap stokpaardrijden in Nederland

In Friesland was vandaag een kamipoenschap hobby horse, oftewel stokpaardrijden. Ziet er misschien grappig uit, maar de deelnemers nemen het hartstikke serieus. Ze moeten zo mooi mogelijk lopen op muziek, mét hun stokpaardje.

In Scandinavische landen is hobby horse al jaren populair en ook in Nederland doen steeds meer kinderen het. Aan het kampioenschap in Friesland doen zo'n 40 kinderen mee. Jilda is een van hen.