Kinderen uit huis geplaatst tijdens toeslagenaffaire

Nu blijkt dat er in die tijd ook veel kinderen uit huis zijn geplaatst. Dat betekent dat ze niet meer bij hun ouders mochten wonen. Het gaat om meer dan duizend kinderen. Het is iets waar veel mensen van zijn geschrokken.

Het afgelopen jaar heb je in het nieuws vast al vaker over de toeslagenaffaire gehoord. Door fouten van de regering en de Belastingdienst kwamen duizenden gezinnen in de problemen.

Duizenden kinderen in Nederland wonen niet meer thuis bij hun ouders, maar bij familie, in een pleeggezin of in een instelling. De kinderrechter beslist zoiets als hulpverleners vinden dat een kind thuis niet meer veilig is.

Die beslissing wordt dus genomen om kinderen te helpen. Maar omdat er bij de toeslagenaffaire zo veel fouten zijn gemaakt, wordt nu getwijfeld of deze kinderen wel écht zijn geholpen.

De regering zegt veel te willen doen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar voor Karin is dat al te laat.