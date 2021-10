Nieuwswekker: Veel schade door windhoos + Dino geveild

Goedemorgen. In de Nieuwswekker praten we je bij over het laatste nieuws en over het weer. En vandaag is het een prima dag om je regenjas aan te trekken.

Het weer van 21 oktober NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - In Barendrecht trok vannacht een windhoos over. Er is veel schade. Dakpannen zijn van huizen gewaaid, er liggen omgevallen bomen op straat en bij sommige huizen zijn de ramen kapot. Vier mensen zijn gewond geraakt. De brandweer zoekt nog uit wat er allemaal kapot is gegaan. - De Nederlandse baanwielrenploeg is wereldkampioen geworden! Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale veel sterker dan Frankrijk. Dat was ook de verwachting, want de mannen pakken al 4 jaar lang bijna alle prijzen die er zijn. Hieronder kun je race terugkijken.

Dit is vandaag in het nieuws: - In Frankrijk wordt de grootste Triceratops ooit geveild. Dinosaurus Big John moet zo'n 1,5 miljoen euro opbrengen. Je ziet er vanavond meer over in het Jeugdjournaal.

- Vanaf vandaag zijn er geen vluchten meer tussen Nederland en Marokko. Marokko is bang voor de verspreiding van corona, nu er in Nederland steeds meer mensen besmet zijn. Je mag nog wel vliegen tussen België en Marokko. Waarschijnlijk gaan veel mensen proberen om op die manier thuis te komen. - Wordt het Bas Sillen? Wil Bierman? Fee Mos? Of toch Dik Hop? Vandaag wordt de faamnaam van 2021 uitgeroepen door radiozender 538. Het is de prijs voor meest opvallende naam. Heb jij iemand in je omgeving met een opvallende naam?

En dan nog even dit: Ariana van 13 wacht al een tijd op een donornier en daar is een film over gemaakt. Wij gingen bij haar langs: