Veel schade in Barendrecht door windhoos

In Barendrecht, in Zuid-Holland, trok vannacht een windhoos over. De windhoos heeft veel schade veroorzaakt. Vier mensen raakten gewond. Eén iemand moest naar het ziekenhuis.

De schade was het heftigst in de wijk Ter Leede. Meerdere bomen vielen daar om, sommige vielen op auto's. Ook waaiden er dakpannen van huizen. Bij sommige huizen zijn de ramen kapot gegaan.

De brandweer is samen met buurtbewoners druk bezig met opruimen. Hier zie je een filmpje van de schade: