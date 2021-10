Dino 'Big John 'verkocht voor 5,5 miljoen

In Parijs is het skelet van een grote dino verkocht voor 5,5 miljoen euro. Het skelet heeft de naam Big John en het is een triceratops, één van de bekendste dino's die ooit op aarde rondliep.

8 meter

De triceratops in Parijs is zeker 8 meter van kop tot staart. Het is de grootste van zijn soort die tot nu toe is gevonden. Hij leefde waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar geleden.

Populair

De veiling dacht dat Big John voor 1,5 miljoen verkocht zou worden, maar dat werd dus een stuk meer. Bij natuurmuseum Naturalis merken ze ook dat dino-skeletten steeds populairden worden. Vorig jaar werd er zelfs meer dan 25 miljoen voor een t. rex betaald.

Dit soort dino's worden niet alleen maar gekocht door musea, maar ook door miljonairs. De kans is groot dat dit met Big John ook is gebeurd.