Safiya speelt in een film over de scheiding van haar ouders

Wat doe je als je leven plotseling op zijn kop staat omdat je ouders gaan scheiden? Op filmfestival Cinekid zijn vier films te zien met kinderen die daar een antwoord op hebben. Safiya is een van hen.

De film heet Safiya's Movi en gaat over haar ouders die uit elkaar zijn. Ze heeft vervelende dingen meegemaakt, maar kon daar in de film best over praten.