Nieuwswekker: Acteur doodt cameravrouw + Gevangenisstraf voor rapper?

Goedemorgen! Het waait opnieuw best hard. Volgens de weerman moet je zelfs oppassen voor windstoten.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Het is helemaal misgegaan op een Amerikaanse filmset. De bekende acteur Alec Baldwin heeft daar een cameravrouw doodgeschoten. In zijn pistool hadden nep-kogels moeten zitten, maar dat ging dus niet goed. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Ook de regisseur van de film raakte gewond. De opnames gaan voorlopig niet door. - In Rotterdam zijn 75 mensen opgepakt rond de wedstrijd Feyenoord - Union Berlin. Volgens de politie ging een groep Duitse hooligans cafés langs om te kijken of er Feyenoordfans binnen zaten. Zij hadden spullen bij zich om te vechten.

Duitse supporters aangehouden wedstrijd Feyenoord JBMedia

- Feyenoord won trouwens van Union Berlin, met 3-1. AZ won in Roemenië met 1-0 van CFR Cluj. En eerder op de avond versloeg Vitesse de club Tottenham Hotspur met 1-0. Vitesse staat nu tweede in de groepsfase van de Conference League. PSV deed het minder goed in de Europa League. De club uit Eindhoven verloor met 2-1 van AS Monaco. - De langste lockdown ter wereld is eindelijk ten einde. De Australische stad Melbourne was 262 dagen in lockdown, maar dat is nu voorbij. De lockdown is volgens de regering niet meer nodig omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Op andere plekken in Australië waren de regels al eerder versoepeld. - De jaarlijkse Cinekid Awards zijn uitgereikt. Captain Nova won de prijs voor beste kinderfilm. Wij waren vorige week bij de première van die film:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is vandaag in het nieuws: - De Oranjevrouwen spelen vanavond tegen Cyprus. De wedstrijd telt mee voor de WK-kwalificatie. De vrouwen moesten de afgelopen dagen trainen zonder hun coach Mark Parsons. Hij had problemen met zijn paspoort. De wedstrijd begint om 20.45 uur. - De meeste kinderen gebruiken de herfstvakantie om lekker uit te slapen of leuke dingen te doen, maar Olivier is deze vakantie druk bezig met zijn eigen afhaalrestaurant! Vanuit huis kookt hij maaltijden voor mensen, om geld op te halen voor het goede doel. Vandaag zie je hem in het Jeugdjournaal. - De Nederlandse rapper Murda moet waarschijnlijk over een paar dagen naar de rechter in Turkije. Hij kan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar krijgen. Murda is vorig weekend aangehouden omdat hij rapt over drugs en over seks. Wat vind jij daarvan?

Je moet over alles kunnen rappen. Eens Oneens Verstuur Eens 38.9% Oneens 61.1% Favoriet maken Reageer op de stelling: Je moet over alles kunnen rappen.

En dan nog even dit: Er is een dino verkocht voor meer dan 5 miljoen euro! Er wordt steeds meer betaald voor de skeletten: