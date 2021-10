3300 wapens ingeleverd tijdens actie tegen messen op straat

Afgelopen week konden jongeren in ruim 200 gemeenten hun mes of steekwapen in een container droppen. Ze deden dat anoniem en kregen dan geen straf. Toen de inleveractie begon, maakten we deze video:

Volgens de politie zijn er steeds vaker steekpartijen. Ook hebben jongeren en soms zelfs kinderen vaker een mes bij zich. Dat is gevaarlijk, want als jongeren een mes bij zich hebben, is de kans groter dat ze dat ook gebruiken. De politie hoopt dat het nu een stukje veiliger wordt op straat.

Verbod

Sommige burgemeesters willen dat er een messenverbod komt in heel Nederland. Politici zijn daar al mee bezig. In november werd bekend dat er sowieso een verbod komt voor iedereen onder de 18 jaar. Die wet is nog niet af.