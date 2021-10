Stinkende 'penisplant' komt eindelijk tot bloei

Het is zo ver! De zeldzame penisplant die ze in de Hortus Botanicus in Leiden hebben, staat eindelijk in bloei. Dat is bijzonder, want het is pas de derde keer in Europa dat dat gebeurt.

De penisplant heet eigenlijk Amorphophallus Decus-Silvae. Dat betekent zoiets als 'vormloze penis in het bos'. De plant komt in het wild alleen voor in de bossen op het Indonesische eiland Java.

Stank

Als de plant bloeit verspreidt 'ie een vieze geur van rottend vlees om vliegen te lokken. Die denken dan dat er eten ligt, maar vinden in de plant alleen stuifmeel.