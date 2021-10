Olivier heeft een eigen afhaalrestaurant voor het goede doel

De meeste kinderen gebruiken de herfstvakantie om lekker uit te slapen of leuke dingen te doen. Maar Olivier is deze vakantie druk bezig met zijn eigen afhaalrestaurant. Hij doet dat om geld op te halen voor het goede doel.

Hij kookt voor mensen en vraagt of ze daar iets voor betalen. Al dat geld gaat naar Ronald McDonald-huizen. Dat zijn huizen vlakbij ziekenhuizen. Als een kind ziek is, kunnen ouders daar slapen zodat ze in de buurt van hun kind kunnen blijven.

Hartafwijking

Olivier heeft een paar jaar geleden gezien hoe belangrijk zulke huizen zijn. Hij lag toen in het ziekenhuis omdat hij een dubbele hartafwijking had.