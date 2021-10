Nieuwswekker: Oranjevrouwen winnen + NASA wil naar de maan

Goedemorgen op deze zaterdag! Ook in het weekend staat er een Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er is gebeurd en wat je vandaag nog kunt verwachten. Het weer Het is bijna de hele dag droog en de zon is vaak te zien. Perfect weer om lekker buiten te spelen dus.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Acteur Alec Baldwin dacht dat hij een ongeladen pistool vasthield toen hij gisteren een cameravrouw doodschoot. Dat blijkt uit politieonderzoek. Een assistent-regisseur gaf hem het wapen en zei dat het leeg was. Volgens de politie wist diegene ook niet dat er kogels inzaten. Amerikaanse journalisten zeggen dat het vaker fout ging met vuurwapens op deze filmset. Eerder zou een stuntman al per ongeluk twee kogels hebben afgevuurd, terwijl hij ook dacht dat er niks in het wapen zat. - Op Schiphol is het eerste vliegtuig met Nederlanders uit Marokko geland. Aan boord waren ongeveer honderd reizigers die vast zaten in het land. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloot Marokko eerder deze week dat er geen vliegtuigen meer mogen vliegen tussen Marokko en Nederland. Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft nu toestemming om toch tien vluchten uit te voeren om mensen terug te halen. - De Oranjevrouwen hebben gisteravond dik gewonnen van Cyprus. In de WK-kwalificatiewedstrijd won Nederland met 8-0. Jill Roord scoorde maar liefst drie keer. Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit is vandaag in het nieuws: - De nieuwe raket waarmee NASA voor het eerst sinds vijftig jaar weer mensen naar de maan wil sturen, maakt in februari zijn eerste vlucht. Dat wordt een onbemande testvlucht, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. De raket van 111 meter hoog moet een ruimteschip naar de maan brengen en in de toekomst zullen daar ook astronauten in meevliegen. - Rico Verhoeven en de Marokkaans-Belgisch kickbokser Jamal Ben Saddik staan vanavond tegenover elkaar in de boksring Arnhem. Ze vechten voor de wereldtitel zwaargewicht. Gisteren hebben de twee elkaar al diep in de ogen gekeken tijdens de staredown. Zo probeerde de kickboksers indruk op elkaar te maken.

NOS

- Er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Deze keer gaat het over de Kijkwijzer. Hoe bepalen filmdeskundigen wat kinderen wel en niet mogen zien? En mag je de Kijkwijzer gewoon negeren of is dat geen slim idee? Je hoort het in de podcast.

En dan nog even dit: In Leiden stond vrijdag voor de tweede keer ooit de penisplant in bloei. Dat is heel bijzonder, want de plant bloeit bijna nooit. In deze video hoor je allerlei feitjes over deze maffe plant.