Podcast: Wat als je iets wil kijken waar je te jong voor bent?

Het ging de afgelopen weken veel over Squid Game. Dat is een enge serie op Netflix die eigenlijk niet geschikt is voor kinderen. Toch keken veel kinderen er wel stiekem naar. Hoe bepalen deskundigen wanneer je iets wel of niet kunt kijken? Daar gaat het over in een nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast.

De leeftijdsgrens van een serie of film wordt bepaald door Kijkwijzer. De symbolen van Kijkwijzer heb je vast weleens gezien. Bijvoorbeeld een spin als iets eng is, of een vuist als er geweld in voorkomt. De deskundigen van Kijkwijzer bepalen ook de leeftijdsgrens. In de podcast hoor je hoe dat werkt.