Lange wandeling naar Glasgow, Lisa en Bram lopen een stukje mee

De wandeling is al sinds 6 oktober bezig en ging door heel Nederland. Iedere dag loopt een groep mensen een stuk van de route. Marjan Minnesma loopt iedere dag mee. Zij is de directeur van de organisatie van de wandeling.

Rotterdam is niet het eindpunt van de wandeling. Een klein deel van de wandelaars gaat vanaf daar met de trein naar Schotland. Daar lopen ze verder naar de grootste stad van dat land, Glasgow. In die stad begint volgende week een belangrijke klimaattop.

De klimaattop in Glasgow begint 31 oktober. Duizenden belangrijke mensen van over de hele wereld komen ernaartoe, waaronder wereldleiders en wetenschappers. Zij gaan samen praten over het klimaatprobleem en vooral: hoe lossen we dat op?

Klimaatorganisaties hopen dat de landen samen afspraken kunnen maken over oplossingen. En dat de landen zich daar ook aan houden.