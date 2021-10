Nieuwswekker: Grote drugsbaas opgepakt + Verstappen in actie

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen zoals altijd met het weer. Het weer De dag begint fris, maar daarna wordt zonniger en stijgt de temperatuur. Perfect buitenspeel-weer dus.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Rico Verhoeven heeft de Belg Jamal Ben Saddik verslagen in de boksring. Daardoor blijft de Nederlandse kickbokser de beste van de wereld. Jamal Ben Saddik moest in de vierde ronde stoppen, omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden hadden flink wat verwondingen toen ze uit de ring stapten. Rico Verhoeven had onder andere een grote wond onder zijn oog. Het is niet de eerste keer dat de twee tegen elkaar vochten. Gisteren maakten we daar deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- In Colombia is een grote drugsbaas opgepakt. Dairo Antonio Usuga, ook wel bekend als Otoniel, was jarenlang een van de meest gezochte drugscriminelen in dat land. De politie daar zat al 7 jaar achter hem aan. Er werden 500 agenten ingezet om de man uiteindelijk te vangen.

Reuters

Dit is vandaag in het nieuws: - Vanmiddag speelt de nummer 1 in de eredivisie, Ajax, tegen de nummer 2, PSV. Ajax staat 1 punt voor. De laatste keer dat de clubs tegen elkaar speelden, won PSV met 4-0. Het kan dus een erg spannende wedstrijd worden. - Max Verstappen begint om 21.00 uur aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1. Gisteravond werd Verstappen eerste tijdens de kwalificatie. Dat betekent dat hij vanaf de eerste plek mag starten. De Brit Lewis Hamilton start vanaf de tweede plek. - In Alphen aan den Rijn doen meer dan 350 dj's mee aan een wereldrecordpoging. 14 dagen lang draait ieder uur een andere dj. Bij elkaar wordt er meer dan 338 uur achter elkaar gedraaid! Er doen bekende dj's mee, maar ook kinderen. Isabella van 11 draait vandaag. Vanavond zie je haar in het Jeugdjournaal!

Isabella maakt thuis hardstyle muziek Instagram/@djmissisa

En dan nog even dit: In Afghanistan is het leven van vrouwen een stuk moeilijker geworden. Door strenge regels van de Taliban, mogen veel dingen niet meer, zoals alleen naar buiten gaan. Dat maakt het werk van vrouwelijke journalisten erg moeilijk. Meena vertelt erover in deze video: