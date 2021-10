Duizenden hardlopers rennen marathon van Rotterdam

Duizenden hardlopers doen in Rotterdam mee aan de marathon. Het is de 40ste keer dat de marathon daar wordt gehouden. Vorig jaar kon het door corona niet doorgaan. De renners gaan de hele stad door. Ook over de bekende Erasmusbrug, zoals je ziet op de foto hierboven.

De Belgische Bashir Abdi liep de marathon als snelste uit. Hij deed er 2 uur 3 minuten en 35 seconden over. Dat is een Europees record. Abdi is er heel blij mee, vertelt hij na de wedstrijd: