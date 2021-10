'Leven van een loser'-schrijver beantwoordt vragen van kinderen

De boekenserie Het leven van een Loser is razend populair. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld lezen kinderen over het leven van Bram Botermans. Zeker 250 miljoen boeken zijn er al verkocht. Hoe kan het dat ze zo populair zijn? We vroegen dat, en nog veel meer van jullie vragen aan de schrijver Jeff Kinney.

Waarom wilde hij schrijver worden? Wat is zijn favoriete boek van Het leven van een Loser? En is hij zelf een loser? Je ziet het in de video hierboven!