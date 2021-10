Onderzoekers: 'Zeespiegel bij Nederland stijgt mogelijk 2 meter'

Onderzoekers maken zich grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in Nederland. Het zou veel extremer zijn en ook sneller gaan dan eerder werd verwacht. Dat staat in een groot klimaatrapport over Nederland dat vandaag is gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat het zeewater sneller stijgt als er geen extra maatregelen worden genomen. Mogelijk is het zeewater aan het eind van deze eeuw met 1,2 meter gestegen. Dit kan nog meer worden, als het smelten van het ijs op Antarctica sneller gaat. Dan zou het ook om 2 meter kunnen gaan.

Overstromingen

Ook verwachten de onderzoekers dat de lentes en zomers droger worden en dat er in de toekomst meer extreme buien zijn.

Afgelopen zomer was al goed te zien wat voor een impact het weer kan hebben op Nederland. In Leersum veroorzaakte valwind veel schade en er vielen een paar gewonden. In Limburg waren er grote overstromingen.