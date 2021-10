Vanaf volgende week misschien extra corona-regels

Deskundigen maken zich zorgen over het aantal corona-besmettingen in Nederland. Er worden de laatste tijd meer mensen in het ziekenhuis opgenomen met corona dan verwacht, zegt corona-minister Hugo de Jonge. Daarom komen er misschien extra maatregelen.

Volgende week dinsdag is er een persconferentie waarin de regering bekend maakt of er nieuwe maatregelen komen en welke dat dan zijn. Eigenlijk zou er pas volgende week vrijdag een persconferentie komen, maar dat is dus vervroegd.

Ziekenhuizen

Eerder zeiden directeuren van ziekenhuizen dat er strengere corona-regels nodig zijn. De laatste tijd is het in ziekenhuizen drukker geworden. Op sommige plekken zijn artsen zelfs zo druk met corona-patiënten, dat ze andere zieke mensen soms niet kunnen helpen. Je ziet er meer over in deze video: