Oog van Rico Verhoeven gaat beter: 'Mijn kinderen waren erg geschrokken'

Het gaat beter met het oog van Rico Verhoeven. Dat vertelt hij in een interview met de NOS.

Afgelopen weekend vocht de kickbokser tegen de Belgische Jamal Ben Saddik. Rico won de wedstrijd maar hij had wel een flinke wond onder zijn ogen. Het zag er heftig uit, want er kwam veel bloed uit.

Geen schade aan zijn oog

Inmiddels is hij naar het ziekenhuis geweest. Daar hebben ze de wond schoongemaakt en is zijn oog onderzocht. Volgens de dokter was alles oké en zal hij dus geen blijvende schade aan zijn oog hebben. De wond moet nu langzaam beter worden.

Zijn kinderen waren wel erg geschrokken na het gevecht, vertelt Rico. In het filmpje hieronder kun je het hele interview bekijken: