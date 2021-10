Nieuwswekker: Staking in ziekenhuizen + Oranjevrouwen spelen weer

Er zijn vandaag veel wolken, maar af en toe gaat ook de zon schijnen. Neem voor de zekerheid je regenjas mee, want er kan op sommige plekken een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden.

- Voetbalclub NEC speelt de komende tijd in eigen stadion, maar dan zonder publiek. Vorige week zondag stortte een deel van de tribune in, waardoor er nu geen publiek meer mag zitten. NEC hoopte een stadion van een andere club te kunnen gebruiken, maar die zeiden allemaal 'nee'.

- Kinderen zitten te veel zitten en bewegen te weinig. Dat zeggen vier Nederlandse sportbonden. Dat zou niet alleen ongezond zijn, maar ook slecht voor de topsport in Nederland. Volgens de bonden moeten kinderen een goede conditie hebben om ook later als topsporter te presteren.

- Duizenden medewerkers van acht universitaire ziekenhuizen zijn sinds vannacht aan het staken. Tot 12 uur vannacht zullen ze niet werken om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. Ook willen ze meer verdienen. Door de staking zijn veel ziekenhuis-afspraken en operaties verzet. In het geval van nood kunnen patiënten wel in het ziekenhuis terecht.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Veel winkels zijn bang dat ze binnenkort niet genoeg spullen hebben. Dat komt onder andere omdat buitenlandse fabrieken minder spullen konden maken, omdat er een tekort aan elektriciteit is. Ook speelgoedwinkels hebben er last van.

- De Oranjevrouwen moeten vanavond weer voetballen. Na de 8-0 overwinning op Cyprus eerder deze week, spelen ze nu tegen Wit-Rusland. Ook deze wedstrijd hoort bij de kwalificatie voor het WK in 2023.

- Kinderen in Moordrecht bouwen zelf mee aan een nieuwe skatebaan. Ze hebben de baan ook zelf ontworpen. Elke dag na school helpen de kinderen met bouwen. Je ziet er vanavond in het Jeugdjournaal meer over.

Een van de kinderen die meebouwt is Esmee. Ze heeft zelf een filmpje gemaakt waarin ze uitlegt waarom er een nieuwe baan moet komen: