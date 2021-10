Boeren moeten miljoenen kippen verplicht binnenhouden

In heel Nederland moeten boeren hun pluimvee binnenhouden. Dat betekent dus dat tientallen miljoenen kippen en kalkoenen niet buiten mogen lopen. De minister die over landbouw gaat, heeft dat bekendgemaakt.

De reden is een uitbraak van een zeer besmettelijke vogelgriep bij een boer in Zeewolde. De minister is bang dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Alle 36.000 dieren van de kippenboer worden gedood.

Dode wilde vogels

In het noorden van Nederland worden er steeds meer dode wilde vogels gevonden. Mogelijk zijn deze vogels doodgegaan door het virus.

De minister is bang dat wilde vogels het virus verder verspreiden, bijvoorbeeld via hun poep. Door al het pluimvee binnen te houden, moet dat voorkomen worden.

Kinderboerderijen

De nieuwe maatregel geldt alleen voor commerciële bedrijven. Dierentuinen, kinderboerderijen en mensen die thuis kippen of andere vogels hebben, kunnen hun dieren het beste weghouden van wilde vogels en hun vogelpoep.

Het virus is voor mensen niet gevaarlijk.