Walrus in Den Helder rust uit op 'walrus-onderzeeër'

De walrus die in Nederland zwemt is opnieuw gezien. En dit keer op een wel heel opvallende plek. Het dier rustte uit op een 'walrus-onderzeeër'.

De walrus lag op de onderzeeër Zr. Ms. Dolfijn. Dat is een onderzeeër die tot de zogenoemde walrusklasse hoort. Dat is een serie van vier in Nederland gebouwde onderzeeërs.

De walrus zwemt al sinds september in Nederland rond. De laatste keer dat er in Nederland een walrus werd gezien, was 23 jaar geleden. Eerder maakten we deze video over het dier: