Help! Steeds minder eekhoorns in Nederland

Ze zijn klein en schattig, maar je ziet ze steeds minder vaak in de Nederlandse bossen: de eekhoorn. De dieren hebben moeite met het vinden van voedsel. Hierdoor is de kans dat je een eekhoorn in het bos tegenkomt steeds kleiner.

Weinig eten

De knaagdieren vinden bijvoorbeeld beukennootjes, dennenappels en eikels erg lekker, maar die zijn bijna niet te vinden in het bos. Volgens boswachter Frans Kapteijns is dat een groot probleem.