Kinderen ontwerpen en bouwen hun eigen skatebaan

Handen uit de mouwen en bouwen maar. Dat is wat kinderen in Moordrecht moeten doen, als ze een nieuwe skatebaan willen. De gemeente wilde namelijk alleen een nieuwe skatebaan in het dorp als de kinderen zelf mee bouwden.

Vervangen

Losse stukken, scheurtjes en gevaarlijke gaten. De oude skatebaan zag er niet meer uit en moest nodig vervangen worden. De kinderen uit Moordrecht helpen niet alleen met de bouw. Ze sloopten zelf de oude baan en hielpen ze met het ontwerpen van de nieuwe.