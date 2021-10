Nieuwswekker: Oranjevrouwen winnen + Gesprekken over nieuwe regering

Goedemorgen! In de Nieuwswekker praten we je bij over het laatste nieuws en natuurlijk het weer. Vandaag wordt een prima dag met zacht weer en regelmatig zon.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- De Oranjevrouwen hebben gewonnen van Wit-Rusland. Het bleef heel lang 0-0, maar in de laatste twintig minuten scoorde Oranje toch nog twee keer. Nederland blijft koploper in WK-kwalificatiegroep C. Volgende maand komen de Oranjevrouwen weer in actie, tegen Tsjechi√ę.