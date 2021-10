Advies: 'Beveiliging van bedreigde mensen moeten beter'

Mensen die in Nederland bedreigd worden, moeten betere beveiliging krijgen. Dat schrijven deskundigen in een rapport. Volgens hen zijn er te weinig beveiligers en is de beveiliging vaak niet goed geregeld.

In het rapport staat niet hoeveel mensen in Nederland beveiligd worden, maar het worden er wel steeds meer. Bijvoorbeeld premier Mark Rutte en politicus Geert Wilders. Zij worden bedreigd via social media, maar soms ook gewoon op straat.

Peter R. de Vries

Ook personen in belangrijke rechtszaken over misdaad worden soms bedreigd. In 2019 werd advocaat Derk Wiersum vermoord. Hij was de advocaat van Nabil B. Nabil B. was een belangrijke getuige in de rechtszaak rond drugscrimineel Ridouan Taghi.

In juli werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries vermoord. Ook hij was meerdere keren bedreigd, maar hij wilde niet beveiligd worden.

Geld

Volgens de onderzoekers moet de regering meer geld uitgeven om mensen beter te beschermen.