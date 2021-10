Nieuwswekker: Koeman ontslagen + Orka moet kunstjes doen

Goedemorgen! In de Nieuwswekker praten we je bij over het laatste nieuws en het weer. En over het weer hebben we best goed nieuws. Het is vandaag een mooie herfstdag. Het blijft droog en de zon schijnt flink.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Ronald Koeman is ontslagen bij FC Barcelona. Het gaat al een hele tijd niet goed met die club en gisteravond verloren ze weer. Daarom moet Koeman weg. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Koeman stopte vorig jaar zomer als bondscoach van Oranje om aan de slag te gaan bij Barcelona. Dat was zijn grote droom, zei hij toen, maar die is dus nu alweer voorbij. - Op Insta ga je de tekst 'link in bio' een stuk minder voorbij zien komen. Iedereen kan namelijk gaan linken in zijn stories. Instagram heeft er stickers voor gemaakt. Die kun je in je story plakken en daar kunnen anderen dan op klikken. Instagram testte de functie al een tijdje, maar alleen voor gebruikers met meer dan 10.000 volgers. Nu wordt de functie voor iedereen beschikbaar gemaakt. - Orka Morgan wordt toch gebruikt in shows. De orka werd in 2010 gevonden in de Waddenzee, en na een hoop discussie naar een dierenpark in Spanje gebracht. Er werd afgesproken dat Morgan alleen voor onderzoek en onderwijs zou worden gebruikt. Maar het tv-programma Zembla heeft ontdekt dat ze gewoon kunstjes moet doen voor bezoekers. Wat vind jij daarvan? We hebben er een stelling over!

Het is zielig als wilde dieren kunstjes moeten doen. Eens Oneens Verstuur Eens 84% Oneens 16% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is zielig als wilde dieren kunstjes moeten doen.

Dit is vandaag in het nieuws: - Er komen twee beren aan in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Malysh en Ljalja komen uit Oekraïne en werden daar verwaarloosd. Eerst moeten de beren een maand in quarantaine en daarna mogen ze in het Berenbos. - Het is precies 225 dagen geleden dat er verkiezingen waren en nog steeds is er geen nieuwe regering. Dat is een record. Vandaag praten politieke leiders in Hilversum verder over een mogelijke nieuwe regering en de nieuwe plannen voor Nederland. - Supporters van Feyenoord willen in gesprek met hun club. Ze zeggen dat ze niet blij zijn met hoe het met directeur Koevermans is gegaan. Hij stapte gisteren op omdat hij zich niet meer veilig voelt. Wij maakten daar deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Jonge olifanten in Kenia zijn gered met hulp van... geiten: