Record: 225 dagen na verkiezingen nog steeds geen regering

Bij de vorige regering kostte het ook veel tijd om er uit te komen. Toen deden ze er 225 dagen over. Dat record wordt vandaag gebroken.

Je merkt er misschien niet veel van, maar Nederland heeft nog steeds geen nieuwe regering. De verkiezingen waren al in maart en politici komen er maar niet uit met wie ze willen samenwerken.

Op dit moment praten de leiders van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie met elkaar. Ze willen samenwerken, maar zijn het nog niet eens over de plannen voor Nederland. In de video hieronder hoor je er nog meer over: