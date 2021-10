Dit jaar minder vlees gegeten in Nederland

Een extra schep boontjes of een bietenburger, in plaats van biefstuk of kip. We hebben met z'n allen vorig jaar minder vlees gegeten dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit.

Lockdown

In heel 2020 aten we per persoon gemiddeld ongeveer 38 kilo vlees. Dat is een kilo minder dan een jaar eerder. Volgens de onderzoekers komt dat door de corona-regels.

Tijdens de lockdown waren de restaurants dicht en moesten mensen thuis eten. Daar aten mensen vaker vegetarisch.