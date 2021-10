Kinderen in Groningen leren wat 'kopstubber' en 'bozzem' zijn

Heb jij weleens gehoord van een kopstubber, een bozzem of van het woord schier? Het zijn allemaal woorden die worden gebruikt in de Groningse taal. Maar op sommige plekken in Groningen wordt dat dialect steeds minder gesproken.

App

Ouderen vinden dat best jammer, en daarom is er iets op bedacht. Via een speciale app kunnen kinderen de taal leren.