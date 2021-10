Nieuwswekker: Grote rode vlek op Jupiter + Drugs gevonden in haven

Goedemorgen! Hier is weer een nieuwe Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je. Hierin lees je wat je hebt gemist toen je sliep, wat er vandaag nog in het nieuws komt en het weer. Het weer En vandaag begint het behoorlijk zonnig. Vanmiddag komen er meer wolken en begint het in Zeeland met regenen. Het wordt niet koud: het wordt tussen de 16 en 18 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: -Er is meer bekend over een grote rode vlek op de planeet Jupiter. Wetenschappers hebben ontdekt dat het een storm is, en dat die een stuk dieper is dan eerder werd gedacht. Op de planeet Jupiter zijn extreme weersomstandigheden. Deze storm gaat meer dan 430 kilometer per uur, en daarmee is 'ie krachtiger dan de krachtigste orkaan ooit op aarde.

- In de haven van Rotterdam is de afgelopen week twee keer een lading drugs gevonden. Het gaat om cocaïne, een wit poeder. De eerste lading zat in een container tussen frituurvet, en de andere lading zat tussen ananassen. In deze video hoor je meer over hoe drugs in Nederland komen.

Dit is vandaag in het nieuws: - Omdat het niet goed gaat met de corona-besmettingen, overleggen ministers vandaag over de corona-maatregelen. Moeten die toch weer strenger worden? Dinsdag is er een nieuwe persconferentie waarin er meer over bekend wordt. - Zwaai jij weleens naar mensen die je niet kent? Een opa en oma in Zeist zwaaien al tien jaar lang naar alle kinderen die langs hun huis komen. Ze worden ook wel de zwaai-opa en oma genoemd! Onze stelling gaat er vandaag over. Vind jij het leuk om te zwaaien?

- En je hebt nog een week om je op te geven voor de Jeugdjournaal Wedstrijd. Zou jij wel een keer mee willen met een verslaggever van het Jeugdjournaal? Geef je dan op!

En dan nog even dit: Een man in Rusland kan een vrachtwagen en een bus tegelijk vooruit trekken. En terwijl 'ie dat doet, weet hij ook nog iets op te blazen. Je ziet het in video hieronder:

