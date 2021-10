1500 kilo drugs gevonden tussen ananassen en frituurvet

De politie heeft afgelopen weken weer twee partijen drugs gevonden in de haven van Rotterdam. Het gaat om cocaïne, dat is een wit poeder. 930 kilo daarvan zat verstopt in een container tussen frituurvet.

Ananassen

Een paar dagen daarna vond de politie een lading die was verstopt tussen ananassen uit Costa Rica. De bedrijven waar de containers naartoe gingen, zouden van niets weten. De cocaïne is vernietigd.