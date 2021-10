Dit weekend gaat de wintertijd in, waarom is dat?

Dit weekend gaat de wintertijd in. De klok gaat dan een uur achteruit. Daardoor is het in de ochtend een uur eerder licht en is het 's avonds eerder donker.

Eigenlijk is de wintertijd de gewone tijd. De zomertijd werd zo'n 40 jaar geleden officieel ingevoerd omdat het energie zou besparen. Door de klok te verzetten, blijft het in de zomer langer licht. Daardoor kunnen de lampen later aan.

Ieder jaar is er discussie of het wel nodig is om de tijd te veranderen. Mensen zouden er slechter door gaan slapen en huisdieren kunnen in de war raken omdat ze opeens eerder of later eten krijgen. Toch gaat deze zondag de klok een uur achteruit. Automatisch Op de meeste telefoons gaat dat automatisch. Maar klokken aan de muur en wekkers moet je zelf verzetten. In Duitsland woont een man met bijna 400 klokken. Toen de zomertijd in ging, moest hij alle klokken verzetten: