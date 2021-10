Oproep: Wat wil jij weten van voetbalster Sherida Spitse?

Sherida heeft al 192 wedstrijden voor Oranje gespeeld. Daarmee is ze record-international. Geen andere voetbalster speelde zoveel wedstrijden voor het Nederlands elftal. En wist je dat ze in al die wedstrijden nog nooit een rode kaart heeft gekregen?

Sherida Spitse kon afgelopen zomer niet meedoen aan de Olympische Spelen, omdat ze een blessure had. Inmiddels is ze hersteld en staat ze weer op het veld. In de video hieronder zie je haar in actie tijdens de wedstrijd tegen Wit-Rusland: