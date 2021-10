Voetbal met drugs en telefoon erin over muur van gevangenis geschopt

Een opvallende gebeurtenis in de gevangenis in Zaanstad. Deze week werd daar een voetbal over de gevangenismuur geschopt. In de bal zaten drugs, een telefoon met een oplader, spullen voor sigaretten en telefoonkaarten.

Sportles

Volgens de directeur wist het personeel van de gevangenis al dat het maandagmiddag zou gaan gebeuren tijdens een buitensportles voor gevangenen.